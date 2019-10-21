Бастрыкин поручил помочь петербургскому инвалиду, который не мог получить квартиру

Санкт-Петербург, 21 октября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству разобраться с ситуацией вокруг петербургского инвалида, который на протяжении 5 лет не мог получить положенную ему по закону квартиру.

Мужчина обращался в суд, жалуясь на бездействие чиновников из администрации Любанского городского поселения (Тосненский район Ленинградской области), и даже выиграл иск, однако ситуацию это не изменило. В итоге в дело вмешались следственные органы, которые добились выделения квартиры и передачи ключей заявителю. Они также возбудили дело против местных госслужащих по статье «Халатность». Мужчина в свое очередь поблагодарил следователей за оказанную помощь и пригласил их в гости на новоселье.

По словам главы Следственного управления СК РФ по Петербургу и Ленобласти Сергея Сазина, инвалид был признан малоимущим еще в 2014 году, и все эти годы его права нарушались.

«Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации продолжается, по результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления», — сообщает СК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства разобраться в ситуации и оказать помощь потерпевшему.

Напомним, что в мае этого года губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблемы горожан с ограниченными возможностями здоровья. Речь, в частности, идет о понижении высоты поребриков, упрощении доступа к остановкам общественного транспорта, проектировании новых построек с учетом нужд инвалидов, а также реконструкции железнодорожных станций.