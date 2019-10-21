Петербургские следователи раскрыли тройное убийство 17-летней давности

Санкт-Петербург, 21 октября. Следственные органы Петербурга раскрыли тройное убийство, которое произошло 17 лет назад. Подозреваемым оказался 50-летний россиянин, ранее судимый за аналогичное преступление. Ему уже предъявлено обвинение, в настоящий момент задержанный находится под стражей.

«Мужчина долгое время скрывался на территории другого государства и различных регионах РФ по подложным документам. 18 октября 2019 года мужчина был задержан на территории города Пензы», — сообщает Следственное управление СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следствие установило, что ночью 2 июня 2002 года подозреваемый произвел не менее 7 выстрелов в троих мужчин из неустановленного оружия. Одна из жертв скончалась на месте, две другие — в больнице. По версии СК РФ, мотивом для убийства было личное неприязненное отношение подозреваемого к убитым.

Отметим, что это не самое старое петербургское дело, раскрытое через много лет. Накануне стало известно, что следователи из Северной столицы раскрыли убийство, совершенное 23 года назад. Летом 1996 года петербуржец поссорился со своей 22-летней знакомой и избил ее до смерти. Следователи вышли на подозреваемого, им оказался ранее судимый 49-летний петербуржец. Сейчас мужчина работает в такси. Ему предъявили обвинение