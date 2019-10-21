Власти Кронштадта рассказали о развитии транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербург, 21 октября. Кронштадту нужны средства на строительство дорожной инфраструктуры, заявил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Власти должны решить проблему транспортной доступности Кронштадта. По словам Олега Довганюка, вопрос с дорогами стоит очень остро.

«Три раза проводили Главный военно-морской парад. Люди стояли в пробках по несколько часов», — сказал глава администрации, его цитирует «Петербургский дневник».

Он подчеркнул, что число приехавших на праздник превышает население Кронштадта. Таким образом гости спровоцировали транспортный коллапс.

Именно поэтому город нуждается в строительстве транспортных развязок. Они помогут направлять потоки автомобилей и разгрузят магистрали.

Новая развязка необходима в районе Северного форта и возле контейнерного терминала. Реализация эти проектов зависит от федерального финасирования.

Ранее сообщалось, что власти Кронштадта хотят повысить туристическую привлекательность города. Здесь запустили сеть пятого поколения, которая покрывает почти всю территорию Кронштадта.