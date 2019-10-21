Санкт-Петербург, 21 октября. Форум «Санкт-Петербург — Вьетнам», в котором принимают участие крупнейшие вьетнамские туроператоры, открылся в Северной столице, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В административно-деловом комплексе «Невская ратуша» собрались представители около 15 вьетнамских туроператоров, в том числе председатель совета директоров одного из крупнейших вьетнамских государственных холдингов «Сайгонтурист» Фам Хюи Бинь, а также официальная делегация провинции Тханьхоа.

В рамках форума организована встреча с представителями туристического бизнеса Санкт-Петербурга и официальными лицами, отвечающими за развитие внешних связей города и туристической отрасли. Запланированы переговоры с российской авиакомпанией S7Airlines.

Участники обсуждают перспективы взаимодействия Санкт-Петербурга и Вьетнама в сфере туризма в целом, развитие авиасообщения, преимущества медицинского туризма в Санкт-Петербурге, диверсификацию российского туристического продукта для вьетнамского рынка, а также возможности сотрудничества в рамках Северо-Западного федерального округа (запланированы выступления представителей Ленинградской и Новгородской областей).

Кроме того, в ходе форума будет подписано соглашение о сотрудничестве между городом Шамшон провинции Тханьхоа и Центральным районом Санкт-Петербурга.

«У нас давно хорошие отношения с Петербургом, организуем дни Петербурга в Хошимине и наоборот. В 2018 году более 500 тыс русских гостей посетили Хошимин. Статистика говорит о том, что представляем интерес друг для друга, объем туризма на 5% возрос. «Сайгонтуристик» может стать опорной точкой развития туризма Хошимина в Петербурге и увеличит поток туристов в обе стороны», — сказал председатель совета директоров генеральной компании «Сайгонтуристик» Фам Хюи Бинь.

Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, начальник управления информации и связям с международными организациями Вячеслав Колганов рассказал, что Петербург и Хошимин последние годы реализуют несколько проектов.

«Один из новых проектов мы запустили с сентября по декабрь следующего года — «Хошимин, патриотизм и национализм сто лет вместе», — отметил он.

По его словам, в рамках этого проекта планируется установить памятник в Петербурге Хошимину и организовать в следующем году прямое авиасообщение с Вьетнамом.