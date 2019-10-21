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Аршавин выиграл первый трофей на тренерском посту

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Аршавин выиграл первый трофей на тренерском посту

Санкт-Петербург, 21 октября. Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин завоевал первый трофей на тренерском посту.

В настоящее время 38-летний Аршавин в тандеме с Дмитрием Поляковым занимают должность наставников команды академии сине-бело-голубых U-14. Под руководством российских специалистов футболисты 2004 года рождения сумели завоевать Кубок Санкт-Петербурга, пишет «Газета.Ru».

Напомним, что экс-форвард национальной команды России объявил о завершении игровой карьеры в конце прошлого года. Тогда нападающий защищал цвета казахстанского «Кайрата».

После окончания спортивной карьеры Аршавин прошел обучение, получив лицензии категорий D и С, а затем стал тренером в академии «Зенита».

Напомним, в мае текущего года российский тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что Аршавин является лучшим российским футболистом XXI века.

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