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Главного редактора «Эха Петербурга» обманули мошенники на 40 тысяч долларов

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Главного редактора «Эха Петербурга» обманули мошенники на 40 тысяч долларов

Санкт-Петербург, 21 октября. Главного редактора радиостанции «Эхо Петербурга» Виталия Дымарского обманули мошенники на крупную сумму, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 17 октября, но в полицию пострадавший обратился позднее. К Дымарскому на Галерной улице подошел неизвестный и обвинил в том, что тот сбил человека и скрылся с места ДТП.

Он утверждал, что при аварии якобы разбились дорогие часы. Мошенник убедил Дымарского, что их ремонт будет стоить около 40 тысяч долларов. Журналист согласился компенсировать убытки.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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