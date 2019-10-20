ФАН публикует видео с места ДТП в Петербурге с маршруткой и трамваем

Санкт-Петербург, 20 октября. Серьезное ДТП произошло вечером в Петербурге. Участниками аварии стали два представителя общественного транспорта.

Маршрутный автобус, находясь на рейсе, протаранил трамвай. Дорожный инцидент произошел на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников, сообщает источник Федерального агентства новостей с места событий.

Число пострадавших пока не известно. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального союза страховщиков ответственности сравнили шансы на выживание у человека в разных видах транспорта. Выяснилось, что безопаснее всего можно передвигаться в трамвае.