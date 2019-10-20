Митинг против русофобии прошел у Генконсульства Латвии в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Митинг против очередных русофобских и реваншистских шагов властей Латвии прошел возле генерального консульства Латвийской республики в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около 30 человек выступили против ликвидации обучения на русском языке не только в школах, но и в детских садах. Также участники митинга не поддержали инициативу президента Латвии Эгилса Левитса по введению празднования «дня легионеров» 17 марта в честь нацистских пособников.

Также они выступили против планов по сносу памятника Освободителям Риги. Организатором митинга является партия «Другая Россия». По словам сотрудников полиции, митинг согласован с администрацией и проходит без эксцессов.