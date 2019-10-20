В Петербурге почтили память дорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны

Санкт-Петербург, 20 октября. Жители Санкт-Петербурга в День работника дорожного хозяйства возложили цветы к обелиску дорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Профессиональный праздник по традиции отмечается в третье воскресенье октября, он учрежден указом президента Российской Федерации от 23 марта 2000 года.

В этот день на Рижском проспекте, где в 1988 году был установлен мемориал, прошла торжественная церемония возложения цветов. Участие в ней приняли представители администрации Адмиралтейского района Северной столицы. Горожане пришли к обелиску, чтобы почтить память дорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что возложение цветов к обелиску, открытие которого в свое время приурочили к 45-летию снятия блокады Ленинграда, стало традицией. Каждый год с этого мероприятия начинается празднование Дня сотрудников дорожной службы.

Напомним, что на днях в преддверии праздника, а также зимнего сезона в Петербурге прошел необычный показ мастерства водителей дорожной техники. Например, в течение нескольких секунд ковш погрузчика закрыл спичечный коробок, не повредив его.