Беглов оценил благоустройство парка на острове Чухонка

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил реконструкцию парка на острове Чухонка в Колпино.

Один из крупнейших городских парков занимает 26 гектаров. Парк благоустроили в рамках городской программы.

«Давно не видевшая ремонта, частично заболоченная территория стала комфортной и ухоженной», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Работы стартовали в 2018 году на территории, где не было рекреационной инфраструктуры. Сейчас готовность парка составляет 99%, его откроют до конца года.

Парк полностью озеленили, здесь высадили около 800 деревьев ценных пород. Вдоль берегов Ижоры установили беседки для отдыхающих.

Беглов поручил строителям оборудовать на детских площадках снаряды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что губернатор проинспектировал строительство моста через Ижорский пруд. Переправу должны сдать в декабре 2019 года.