Беглов распорядился увеличить число остановок автобуса до района Шушары

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с жителями района Шушары. Они попросили главу города увеличить количество остановок по маршруту №330.

Петербуржцы рассказали Беглову о своих проблемах. Губернатор отметил, что власти должны прислушиваться к петербуржцам.

Он распорядился увеличить число остановок до станции Фрунзенского радиуса «Шушары».

«Уже перевезено более 49 тысяч человек, район становится более доступным», — сказал Беглов, его слова передают «Невские новости».

19 октября Беглов совершил объезд Колпинского района, он проинспектировал строительство моста через Ижорский пруд. Глава города принял участие в закладке липовой Аллеи промышленников.