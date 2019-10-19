Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов проверил строительство моста через Ижорский пруд

368
0 Оставить комментарий

Беглов проверил строительство моста через Ижорский пруд

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство переправы через Ижорский пруд.

Беглову доложили, что проект завершат в декабре 2019 года. Мост протяженностью 4,5 км построили в рамках реконструкции Оборонной улицы до Вознесенского шоссе, пишут «Невские новости».

Петербургские власти ожидают, что переправа улучшит транспортную связь между районами и ликвидирует барьеры на пересечении с железной дорогой Московского направления и реки Малая Ижорка.

По словам Беглова, в ближайшее время по дорогам Колпино перестанет ходить транзитный грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что глава города поручил завершить реконструкцию детской больницы в Колпино. 19 октября в Петербурге прошел День благоустройства, в котором приняли участие городские и районные власти, общественники, волонтеры.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров