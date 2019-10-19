Беглов проверил строительство моста через Ижорский пруд

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство переправы через Ижорский пруд.

Беглову доложили, что проект завершат в декабре 2019 года. Мост протяженностью 4,5 км построили в рамках реконструкции Оборонной улицы до Вознесенского шоссе, пишут «Невские новости».

Петербургские власти ожидают, что переправа улучшит транспортную связь между районами и ликвидирует барьеры на пересечении с железной дорогой Московского направления и реки Малая Ижорка.

По словам Беглова, в ближайшее время по дорогам Колпино перестанет ходить транзитный грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что глава города поручил завершить реконструкцию детской больницы в Колпино. 19 октября в Петербурге прошел День благоустройства, в котором приняли участие городские и районные власти, общественники, волонтеры.