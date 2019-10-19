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Беглов высадил липы на Аллее молодых промышленников в Колпино

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Беглов высадил липы на Аллее молодых промышленников в Колпино

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на закладке Аллеи молодых промышленников на Заводском проспекте.

Липовая аллея появилась в Колпино. Глава города лично помогал высаживать молодые деревья. Инициаторами появления зеленой аллеи стали представители районной администрации, промышленники и местные жители, пишут «Невские новости».

Вместе с Бегловым высадкой лип занимался глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий и сотрудники пяти крупных петербургских предприятий, в том числе «Северсталь» и «Спецсталь».

Также губернатор побывал в парке на острове Чухонка. Он предложил установить колесо обозрения, если соответствующие службы дадут разрешение.

Беглов отметил, что в этом районе скоро появятся новые скамейки и благоустроенная лодочная станция. 

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга поблагодарил горожан за участие в городском субботнике.

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