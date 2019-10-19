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Беглов поручил отремонтировать детскую больницу в Колпино к 2020 году

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Беглов поручил отремонтировать детскую больницу в Колпино к 2020 году

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил завершить капитальный ремонт в детской больнице № 22 в Колпино к 2020 году.

19 октября во время объезда Колпинского района Беглов проинспектировал ход ремонта в учреждении здравоохранения. Здесь приводят в порядок реанимационное отделение и блок паллиативного лечения.

Губернатор подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в срок. Он рассказал, что в больнице появятся зоны для родителей, пишут «Невские новости».

Власти Петербурга заключили контракты на ремонт учреждения с двумя компаниями, работы обязаны завершить не позднее 25 мая 2020 года. Стоимость капремонта составила 78,7 млн рублей. 

Планирует приобрести новое оборудование на сумму 38,8 млн рублей.

Ранее Беглов поблагодарил горожан за участие в субботнике, на уборку парков также вышли представители районных властей, общественники и активисты.

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