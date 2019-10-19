Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в субботнике

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за активное участие в субботнике и любовь к городу.

Беглов оценил участие молодежи в городском Дне благоустройства.

«Люди, которые заботятся о своем городе, сегодня с нами. Это наш город, а коллективнный труд объединяет», — сказал губернатор, его слова цитируют «Невские новости».

Губернатор Петербурга попросил горожан делиться в соцсетях фотографиями с субботника. Об этом он написал на официальной странице «ВКонтакте».

«Нам повезло с погодой. И город привели в порядок, и пообщались на свежем воздухе», — отметил глава города.

Также Беглов принял участие в акции «Белкин РАЙ.ON» по установке кормушек для белок на полуострове Чухонка. За последние два года в этом районе количество белок достигло 20 особей.

Напомним, что 19 октября прошел большой городской субботник на 709 площадках. Петербуржцы привели в порядок скверы, газоны, воинские мемориалы, памятники. Во всех районах организаторы проводили экологические игры и конкурсы.