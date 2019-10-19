Генерал-майор полиции Константин Власов умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. Генерал-майор полиции в отставке Константин Власов скончался на 49-м году жизни, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Коллектив МВД России выразил соболезнования родным Власова. Причина смерти правоохранителя не называется.

Известно, что генерал-майор долгое время страдал от онкологического заболевания, пишет издание «Петербургский дневник». Как пишут СМИ, он скончался в ночь на 19 октября в одной из больниц города.

Власов — коренной ленинградец, получил высшее образование в университете МВД РФ. Работал в уголовном розыске, патрульным, дослужился до начальника полиции. В этом году Власов ушел в отставку.