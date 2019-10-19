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Беглов вместе с петербуржцами вышел на городской субботник

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Беглов вместе с петербуржцами вышел на городской субботник

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в дне благоустройства на Пискаревском мемориальном клабище.

Александр Беглов вышел на осенний субботник, который проходит во всех районах города. Губернатор работал вместе с сотрудниками из центра содействия семейному воспитанию №8, пишут «Невские новости».

Беглов вместе с петербуржцами вышел на городской субботник

В Таврическом саду на уборку вышли вице-губернаторы Любовь Совершаева и Эдуард Батанов. Вместе с петербуржцами убирать городские парки и скверы вышли представители районных администраций.

Ранее крупный экологический субботник прошел в Петербурге в конце апреля.

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