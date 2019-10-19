Беглов предложил расширить пункт пропуска яхт в районе Кронштадта

Санкт-Петербург, 19 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил расширить таможенный пункт пропуска яхт в районе Кронштадта.

В ходе заседания Морской коллегии при правительстве России Беглов отметил, что форт «Константин» сегодня является единственным объектом, предназначенным для пропуска через госграницу РФ частных парусных судов, и его расширение станет стимулом для развития туризма. Этот пункт работает с 2013 года и из-за своих особенностей обслуживает лишь до 500 яхт в год, на которых прибывает около двух тысяч человек, тогда как через финский Турку наших соседей посещают до 16 тысяч яхтсменов ежегодно.

В Петербурге разработали концепцию развития яхтенного туризма. В нее входят планы по постройке полутора десятков марин, упрощение визового режима, выполнение региональной целевой программы по развитию яхтинга, а также решение ряда вопросов, призванных упростить пересечение морскими туристами государственной границы. По оценкам экспертов, это позволит увеличить приток яхтсменов до 10 тысяч в год.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Росавтодор до 2024 года вложит более 114 миллиардов рублей в реконструкцию участков федеральных трасс, ведущих к 10 российским морским портам.