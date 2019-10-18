Беглов подвел итоги ушедшей недели и пригласил петербуржцев на субботник

Санкт-Петербург, 18 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочей недели, рассказав петербуржцам о достигнутых за неделю результатах.

В первую очередь губернатор напомнил, что на этой неделе Петербург полностью перешел на цифровое вещание. Глава города поблагодарил «всех волонтеров, кто помогал старшему поколению перенастраивать телевизоры». По его словам, в этом участвовали более двух тысяч молодых ребят на безвозмездной основе.

Вторым пунктом значится рассмотрение проекта бюджета Петербурга на ближайшие три года.

«Главное — исполнить все социальные обязательства, которые мы на себя взяли. Это и бесплатный проезд в электричках для льготников, надбавка учителям за классное руководство, выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также глава города рассказал, что на пошлой неделе удалось проинспектировать социальные объекты в Выборгском районе. Губернатор проверил выполнение весенних поручений. В частности, в городской поликлинике №117 в Парголово перешли на «бережливый» стандарт, а также была благоустроена территория вокруг школы №110, которая открылась 1 сентября.

«Городские больницы и поликлиники должны полностью перейти на электронные медкарты. Даю на это 4 года. Все заключения врачей, анализы и исследования, сделанные в разных медучреждениях, будут собраны в едином электронном архиве. Доступ – через личный кабинет на портале Здоровье Петербуржца», — подчеркнул Беглов.

Губернатор также напомнил, что на этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче федеральной собственности в городскую на территории бывшей строительной площадки «Горская».

Кроме того, Беглов на этой неделе обсудил введение торгового сбора с представителями малого бизнеса на Общественном совете. Глава города напомнил также о том, что 46 молодых ученых из Петербурга получили президентские гранты.

Подводя итоги, губернатор напомнил, что 19 октября состоится общегородской субботник.