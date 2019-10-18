В цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция семьи Гончаровых

Санкт-Петербург, 18 октября. В Цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция Заслуженного артиста, обладателя высших цирковых наград престижных международных цирковых фестивалей Владислава Гончарова.

В репетиции 18 октября также участвовали жена Гончарова Милена Сидоренко, выполняющая сложные трюки на цирковом канате, и их сын Тимур Гончаров, который занимается воздушной гимнастикой на ремнях.

На мероприятии Владислав Гончаров показал подготовку к спектаклю со своим участием «Принц цирка», который считается одним из самых сильных в жанре дрессуры в мире циркового искусства. Гончаров выступает дрессировщиком диких животных со своей особой тактикой. Он находится один на один в клетке вместе с африканскими львами, не подкармливает их во время выступления и отказывается использовать хлысты и палки. В дрессировке ему помогают только жесты и собственный голос. Один из самых знаменитых трюков Гончарова называется «Голова в пасти льва».

Во время репетиции зрители также могли наблюдать за воздушной гимнасткой Миленой Сидоренко, которая работает под самым куполом цирка без страховки. От других цирковых артисток ее отличают ловкость и скорость, с которой она способна обернуть вокруг себя канат.

Тимур Гончаров показал посетителям цирка гимнастику на ремнях, которая выполняется без страховки и без каких-либо вспомогательных элементов на большой высоте.

Зрителям удалось не только увидеть то, как цирковые артисты готовят и исполняют свои номера, но и пообщаться с ними и задать любые интересующие вопросы.

Посмотреть открытую репетицию пригласили не только обычных зрителей, но и учеников цирковых студий Санкт-Петербурга, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Все они остались в полном восторге от мероприятия.