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В цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция семьи Гончаровых

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В цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция семьи Гончаровых

Санкт-Петербург, 18 октября. В Цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция Заслуженного артиста, обладателя высших цирковых наград престижных международных цирковых фестивалей Владислава Гончарова.

В репетиции 18 октября также участвовали жена Гончарова Милена Сидоренко, выполняющая сложные трюки на цирковом канате, и их сын Тимур Гончаров, который занимается воздушной гимнастикой на ремнях.

На мероприятии Владислав Гончаров показал подготовку к спектаклю со своим участием «Принц цирка», который считается одним из самых сильных в жанре дрессуры в мире циркового искусства. Гончаров выступает дрессировщиком диких животных со своей особой тактикой. Он находится один на один в клетке вместе с африканскими львами, не подкармливает их во время выступления и отказывается использовать хлысты и палки. В дрессировке ему помогают только жесты и собственный голос. Один из самых знаменитых трюков Гончарова называется «Голова в пасти льва».

В цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция семьи Гончаровых

Во время репетиции зрители также могли наблюдать за воздушной гимнасткой Миленой Сидоренко, которая работает под самым куполом цирка без страховки. От других цирковых артисток ее отличают ловкость и скорость, с которой она способна обернуть вокруг себя канат.

Тимур Гончаров показал посетителям цирка гимнастику на ремнях, которая выполняется без страховки и без каких-либо вспомогательных элементов на большой высоте.

Зрителям удалось не только увидеть то, как цирковые артисты готовят и исполняют свои номера, но и пообщаться с ними и задать любые интересующие вопросы.

Посмотреть открытую репетицию пригласили не только обычных зрителей, но и учеников цирковых студий Санкт-Петербурга, детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Все они остались в полном восторге от мероприятия.

В цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция семьи Гончаровых

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Источник: Цирк на Фонтанке
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