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Беглов утвердил выплату премий лучшим воспитателям и преподавателям Петербурга

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Беглов утвердил выплату премий лучшим воспитателям и преподавателям Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Правительство Санкт-Петербурга присудит премии лучшим классным руководителям, воспитателям и преподавателям города. Выплату вознаграждений утвердил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Власти города провели конкурс, по итогам которого 100 воспитателей поощрят премией в размере 50 тысяч рублей. Вознаграждение в таком же размере получат и 40 классных руководителей.

Еще десяти педагогам государственных профессиональных образовательных учреждений вручат премию в размере 100 тысяч рублей. Такая же награда достанется и десяти мастерам начального и среднего профобразования, пишут «Невские новости».

Напомним, на этой неделе губернатор Санкт-Петербурга посетил школу Выборгского района №110. Образовательное учреждение было открыто 1 сентября. Глава города проверил исполнение данных ранее поручений. В марте он дал указание оборудовать рядом со школой дополнительные тротуары и пешеходный переход.

Отметим, что 5 октября в РФ отмечали День учителя. Днем ранее в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Учитель года России». Победителем соревнования стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

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Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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