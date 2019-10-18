Беглов утвердил выплату премий лучшим воспитателям и преподавателям Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Правительство Санкт-Петербурга присудит премии лучшим классным руководителям, воспитателям и преподавателям города. Выплату вознаграждений утвердил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Власти города провели конкурс, по итогам которого 100 воспитателей поощрят премией в размере 50 тысяч рублей. Вознаграждение в таком же размере получат и 40 классных руководителей.

Еще десяти педагогам государственных профессиональных образовательных учреждений вручат премию в размере 100 тысяч рублей. Такая же награда достанется и десяти мастерам начального и среднего профобразования, пишут «Невские новости».

Правительство Санкт-Петербурга присуждает премии лучшим воспитателям, классным руководителям и преподавателям https://t.co/AqFaAi2nAR — Санкт-Петербург (@gov_spb) 18 октября 2019 г.

Напомним, на этой неделе губернатор Санкт-Петербурга посетил школу Выборгского района №110. Образовательное учреждение было открыто 1 сентября. Глава города проверил исполнение данных ранее поручений. В марте он дал указание оборудовать рядом со школой дополнительные тротуары и пешеходный переход.

Отметим, что 5 октября в РФ отмечали День учителя. Днем ранее в Москве состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса «Учитель года России». Победителем соревнования стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.