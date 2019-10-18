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Беглов заявил о планах продолжать поддержку малого и среднего бизнеса Петербурга

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Беглов заявил о планах продолжить поддержку малого и среднего бизнеса Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Заседание общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга прошло в Смольном в пятницу. Глава города Александр Беглов заявил о планах продолжить поддержку малого и среднего бизнеса.

Градоначальник отметил, что в этом году значительно увеличились налоговые отчисления со стороны малого и среднего предпринимательства. Беглов добавил, что город заинтересован в развитии бизнеса и потому будет продолжать всячески его поддерживать.

«Наш город участвует в программе по поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы и в дальнейшем будем оказывать всевозможную поддержку», — заявил Беглов.

Участники заседания предоставят Беглову отчеты по ряду актуальных вопросов и расскажут о деятельности и последних достижениях совета, сообщают «Невские новости».

Накануне Беглов посетил церемонию открытия международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге». Он отметил, что в Северную столицу на форум приехали более 700 делегатов из разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

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