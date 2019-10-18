Показ мастерства водителей дорожной техники прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Ко Дню работника дорожного хозяйства и в преддверии старта зимнего сезона в Петербурге прошел необычный показ мастерства водителей дорожной техники, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналистам продемонстрировали, как профессионалы филигранно владеют многотонной техникой. Например, в течение нескольких секунд ковш погрузчика закрыл спичечный коробок, не повредив его. Складывалось впечатление, что тот, кто управляет техникой, сделал это собственными руками.

Практически «музыкальный» оттенок получил конкурс «танцующих» погрузчиков. Главной задачей мастеров при выполнении задания было не уронить то, что перевозишь. Очевидцы отметили железные нервы участников конкурса и добавили, что профессионально владеть техникой в условиях реальной дороги жизненно необходимо.

Ранее 10 новых автобусов-«гармошек», которые ГУП «Пассажиравтотранс» закупил в 2019 году, представили в петербургском аэропорту «Пулково».