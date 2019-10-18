Останки 36 красноармейцев торжественно захоронили в «Кондакопшино»



Санкт-Петербург, 18 октября. Останки 36 красноармейцев торжественно захоронили сегодня на воинском мемориале «Кондакопшино» в Пушкинском районе Петербурга. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Торжественно-траурную церемонию захоронения провели участники центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», члены поисковых отрядов «Высота», «Юнит» и «Атака» (они обнаружили останки), а также сотрудники районной администрации.

«Мы не просто ищем останки солдат, но и устанавливаем их судьбы, и те факты, которые происходили на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. Об этом необходимо помнить нам и будущим поколениям», – рассказал ФАН руководитель поискового отряда «Юнит» Вячеслав Юкин.

Он уточнил, что из 36-ти солдат им удалось имена только троих: ополченца Федора Александровича Крюкова, уроженца Архангельской области, 1911 года рождения. Он погиб в феврале 1942 года. В списке также красноармеец Иван Алексеевич Шуйский, 1914 года рождения из Ленинградской области, погиб 23 декабря 1941 года. И, наконец, старший сержант Петр Павлович Ефимов, 1909 года рождения из Ярославской области, погиб 13 декабря 1943 года.

На церемонии захоронения также присутствовали родственники Крюкова. Им передали личные вещи бойца, найденные поисковиками.