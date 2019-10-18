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Четыре центральных тепловых пункта реконструировали в Петербурге

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Четыре центральных тепловых пункта реконструировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Четыре центральных тепловых пункта реконструировало ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» к новому отопительному сезону, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Четыре центральных тепловых пункта реконструировали в Петербурге. Два из них расположены в Выборгском районе, два — в Калининском. Эти тепловые пункты в общей сложности обслуживают 13 домов, где проживают 15 тысяч человек. К моменту начала работ оборудование было изношено более чем на 80%.

Новые ЦТП полностью автоматизированы: они регулируют температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий, а сигналы о состоянии объектов передаются в диспетчерскую ГУП ТЭК на улице Кима.

Стоимость реконструкции всех четырех центров составила 150 миллионов рублей, средства были выделены из городского бюджета. Более семи миллионов рублей, а это около 5% от стоимости, удалось сэкономить за счет импортозамещения и бережливого производства. Также директор компании сказал, что тарифы меняться не будут. Он пообещал, что это может произойти только «в меньшую сторону».

Четыре центральных тепловых пункта реконструировали в Петербурге

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил районным властям контролировать работу управляющих компаний в осенне-зимний период. Власти Петербурга обсудили вопросы, связанные с началом отопительного сезона. Александр Беглов поручил следить за тарифами и качеством отопления.

Он отметил, что в Петербурге порядка 50% теплосетей изношены и нуждаются в ремонте. В 2019 году выделено 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы.

По словам Беглова, финансирование на нужды ТЭК будет увеличиваться с каждым годом. Планируется отремонтировать 230 километров тепломагистралей до конца года.

 

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