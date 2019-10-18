Санкт-Петербург, 18 октября. Четыре центральных тепловых пункта реконструировало ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» к новому отопительному сезону, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Четыре центральных тепловых пункта реконструировали в Петербурге. Два из них расположены в Выборгском районе, два — в Калининском. Эти тепловые пункты в общей сложности обслуживают 13 домов, где проживают 15 тысяч человек. К моменту начала работ оборудование было изношено более чем на 80%.

Новые ЦТП полностью автоматизированы: они регулируют температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий, а сигналы о состоянии объектов передаются в диспетчерскую ГУП ТЭК на улице Кима.

Стоимость реконструкции всех четырех центров составила 150 миллионов рублей, средства были выделены из городского бюджета. Более семи миллионов рублей, а это около 5% от стоимости, удалось сэкономить за счет импортозамещения и бережливого производства. Также директор компании сказал, что тарифы меняться не будут. Он пообещал, что это может произойти только «в меньшую сторону».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов поручил районным властям контролировать работу управляющих компаний в осенне-зимний период. Власти Петербурга обсудили вопросы, связанные с началом отопительного сезона. Александр Беглов поручил следить за тарифами и качеством отопления.

Он отметил, что в Петербурге порядка 50% теплосетей изношены и нуждаются в ремонте. В 2019 году выделено 1,5 миллиарда рублей на ремонтные работы.

По словам Беглова, финансирование на нужды ТЭК будет увеличиваться с каждым годом. Планируется отремонтировать 230 километров тепломагистралей до конца года.