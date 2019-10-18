Неизвестный в Ленобласти открыл огонь по Porsche пенсионерки

Санкт-Петербург, 18 октября. Неизвестный несколько раз выстрелил в Porsche, за рулем которой находилась жительница Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 17 октября по улице Песочная в Выборгском районе. За рулем машины находилась местная жительница 1963 года рождения. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый сейчас разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания «Невские новости», было повреждено стекло водительской двери. Никто не пострадал.

Ранее житель Ленобласти на охоте застрелил друга, а потом потерял его труп. Мужчина 1976 года рождения 30 января обратился в полицию и сообщил, что во вторник 29 января, около 14.00 он со своим 38-летним другом на снегоходах поехали на охоту в лесной массив в районе деревни Загубье Волховского района. В период с 19.00 до 21.00 они разъехались, в это время заявитель среди деревьев увидел силуэт и выстрелил по нему из своего карабина, подумав, что это зверь. После чего подошел и увидел труп друга.

Он испугался и поехал к своим родителям в поселок Свирица за помощью. Им сказал, что его друг якобы сам застрелился, после чего заявитель с отцом поехали в лес искать тело, но найти они его не смогли.