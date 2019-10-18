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Появилось видео страшного ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге

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Появилось видео страшного ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Две легковые машины столкнулись на пересечении Ленинского проспекта с улицей Зины Портновой в Кировском районе Петербурга ранним утром в пятницу. Как сообщили Федеральному агентству новостей, один человек погиб.

На кадрах видно, как иномарка на большой скорости пронеслась по трассе на красный сигнал светофора и буквально влетела в проезжавшую перекресток машину Lada. От удара автомобили раскинуло в разные стороны.

В результате ДТП одна из пассажирок автомобиля Lada — 59-летняя женщина — скончалась на месте аварии. Водитель и еще один пассажир отечественной машины получили тяжелые травмы. Водитель иномарки тоже серьезно пострадал.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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