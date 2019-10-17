Петербуржцы смогут получить финскую визу на пять лет

Санкт-Петербург, 17 октября. Петербуржцы смогут получить финскую визу сроком на пять лет. Об этом сообщила журналистам начальник визового отдела генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

Изменения вступят в силу 2 февраля 2020 года — именно тогда консульство перейдет на новый визовый кодекс. Нумеллин рассказала, что после этого заявление на получение визы можно будет подавать за полгода до предполагаемой поездки.

«И тогда будет возможно оформление многократной визы на пять лет чаще, чем в настоящее время», — отметила она.

Отмечается, что финский «шенген» на пять лет будут выдавать только тем, кто уже оформлял двухлетнюю финскую визу за последние три года. Кроме того, необходимо, чтобы предыдущая виза использовалась без нарушений. Сейчас «шенген» на пять лет имеют возможность получить только политики или члены верховных судов, пишут «Невские Новости». Также Нумеллин сообщила, что с 11 ноября текущего года изменится внешний вид визовой марки.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточила требования к документам на шенгенскую визу для россиян. Теперь гражданам РФ нужно предоставлять билеты, подтверждение брони жилья и описание маршрута поездки. Кроме того, для получения визы потребуется подтвердить финансовую состоятельность.