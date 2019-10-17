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Беглов заявил о снижении числа жалоб на пункты призыва в Петербурге

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Беглов заявил о снижении числа жалоб на пункты призыва в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Более шести тысяч петербуржцев не получили повестку в военкомат, но уклонистов от армии разыскивают. Об этом заявил на заседании в Доме офицеров ЗВО руководитель Северной столицы Александр Беглов.

Как отмечают «Невские новости», присутствующие на заседании попросили наделить сотрудников полиции полномочиями «ловить» уклонистов. Руководитель 1-го отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Светлана Казымова заявила, что органы так или иначе помогают установить местоположение уклонистов. В этом году, по ее словам, полицейские помогли найти 334 человека.

Также Беглов обратил внимание на то, что число жалоб на пункты призыва сокращается — в 2018 году их было 59, а это в три раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее сообщалось, что в четверг утром Беглов провел заседание по организации призыва на военную службу в Петербурге.

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Источник: Невские новости
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