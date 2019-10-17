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Беглов провел заседание по организации призыва на военную службу в Петербурге

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Беглов провел заседание по организации призыва на военную службу в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Руководитель Северной столицы Александр Беглов в четверг открыл заседание в Доме офицеров ЗВО, в ходе которого был рассмотрен вопрос об организации призыва на военную службу этой осенью.

Губернатор города напомнил, что призыв в Петербурге начался 1 октября, а штаб ЗВО установил норму — 2,6 тыс. человек, 20% из которых имеют высшее образование.

«Неделю назад комитет по законности и правопорядку провел день призывника. В нем приняли участие 1500 человек. Праздник прошел на высоком уровне», — отметил глава Северной столицы.

Беглов провел заседание по организации призыва на военную службу в Петербурге

Как отмечают «Невские новости», в ходе заседания обсудили вопрос о задачах по организации и проведению призыва на военную службу петербуржцев в октябре-декабре текущего года. Кроме того, был рассмотрен вопрос сотрудничества между территориальными органами военного управления, полицией, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Накануне Беглов посетил открытую 1 сентября школу в Выборгском районе Северной столицы.

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Источник: Невские новости
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