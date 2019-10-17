Беглов поприветствовал участников женской конференции в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников международной женской конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге».

Глава города прибыл в Смольный на церемонию торжественного открытия конференции. Он отметил, что в Северную столицу на форум приехали более 700 делегатов из разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Уже никто не спорит о том, должна ли женщина работать, заниматься общественной деятельностью или полностью посвятить свою жизнь семье. Выбор делает сама женщина», — приводят «Невские новости» слова Беглова.

Конференцию открыли с выступления хора, который исполнил гимн.