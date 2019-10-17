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Студента из Болгарии изнасиловали в заброшенном доме в Невском районе Петербурга

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Студента из Болгарии изнасиловали в заброшенном доме в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 октября. Двое неизвестных изнасиловали студента из Болгарии в заброшенном доме. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам студента, на него напали возле станции метро «Проспект Большевиков» 16 октября около 16.00. Злоумышленники избили пострадавшего, а затем потащили его в заброшенное здание. О происшествии гражданин Болгарии рассказал своему знакомому, который и сообщил о нападении в полицию.

Отмечается, что оба злоумышленника имели славянскую внешность, пишут «Невские Новости». На данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который предположительно изнасиловал женщину в Петергофе. Нападение произошло 31 августа 2019 года.

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Источник: Невские Новости
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