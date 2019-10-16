ФАН публикует видео жесткой аварии с мотоциклистом на Лиговском проспекте

Санкт-Петербург, 16 октября. Мотоциклист оказался в реанимации после жесткого ДТП на пересечении Лиговского проспекта с набережной Обводного канала. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

ДТП произошло вечером в среду. Водитель легкового автомобиля на высокой скорости сбил мотоциклиста на перекрестке Лиговского проспекта с набережной Обводного канала. По словам очевидцев, мотоциклиста в больницу увезла реанимация.

На видео с камер видеонаблюдения видно, что мотоцикл врезается в легковой автомобиль на перекрестке. От удара мотоцикл разлетается на куски, а мотоциклиста перебрасывает через крышу легковушки.

Ранее стало известно, что иерей Феодоровского Государева собора Игорь Нарышкин погиб в автокатастрофе в Красносельском районе Петербурга вечером 15 октября. Иномарка Hyundai, за рулем которой находился 45-летний водитель, сбил иерея Игоря Нарышкина на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. Он перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.