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Троллейбус с пассажирами загорелся в Петербурге, ФАН публикует видео

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Троллейбус с пассажирами загорелся в Петербурге, ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 16 октября. Троллейбус с пассажирами загорелся на Светлановском проспекте в Петербурге в среду вечером. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, что возгорание произошло на крыше троллейбуса. Дым проник внутрь салона. По предварительным данным, все пассажиры успели покинуть горящий троллейбус, в происшествии никто не пострадал.

Ранее в среду произошла авария с троллейбусом в Чебоксарах. Водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в столб. В результате столкновения пострадали 17 пассажиров, в том числе пятеро детей.

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