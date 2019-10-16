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Беглов оценил благоустройство парка Сосновка в Петербурге

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Беглов оценил благоустройство парка Сосновка в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с представителями правительства провел 16 октября рабочий объезд Выборгского района города, по итогам которого поручил отрегулировать освещение в парке Сосновка.

Беглов оценил благоустройство парка Сосновка, который расположен на проспекте Тореза напротив Дрезденской улицы. На территории зеленой зоны ранее покрасили скамейки и оборудовали парк качественным освещением. Об этом пишут «Невские новости».

Кроме того, в Сосновке начал работать Wi-Fi. Губернатор встретился с местными жителями, которые пожаловались на ряд проблем и недочетов в парке. Так, пожилые люди, которые занимаются скандинавской ходьбой и другими видами физической активности, рассказали, что на территории мало туалетов и скамеек со спинкой. Некоторые петербуржцы пожаловались, что новое освещение сильно бьет в глаза. Беглов поручил в самые кратчайшие сроки отрегулировать освещение и избавиться от других недочетов в парке.

В целом петербуржцы довольны благоустройством парка. По их словам, стало намного лучше и комфортнее.

Губернатор Петербурга в рамках рабочей поездки также посетил школу №110 на Поэтическом бульваре, 22, городскую поликлинику №117, стоматологическую поликлинику №4 и детскую поликлинику №63 в Парголово.

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