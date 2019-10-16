Беглов посетил открытую 1 сентября школу в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу Выборгского района №110. Образовательное учреждение было открыто 1 сентября.

Как передают «Невские новости», в учебном заведении получают образование дети с первого по 11-й классы. Всего в школе — 22 класса. Это второе здание школы, основной корпус которой расположен на Сиреневом бульваре и тоже продолжает работу.

Глава города проверил исполнение данных ранее поручений. В марте он дал указание оборудовать рядом со школой дополнительные тротуары и пешеходный переход. Эти поручения были исполнены.

Беглов также побеседовал со школьниками о том, насколько им комфортно учиться в новом здании.

Отмечается, что классы учебного заведения оснащены компьютерной техникой. В школе есть актовый зал, два бассейна, два спортзала, три лингафонных кабинета и панорамный кабинет для уроков астрономии.

Ранее Александр Беглов рассказал, что в бюджет города на 2020 год заложены средства для выполнения всех социальных обязательств. По словам градоначальника, речь идет об обеспечении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и других категорий льготников, а также дополнительных выплатах ветеранам к 75-летию Победы, надбавках учителям за классное руководство и расходах на безопасность.