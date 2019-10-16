Новые автобусы для гостей «Пулково» представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Десятку новых автобусов-«гармошек», которые ГУП «Пассажиравтотранс» закупил в 2019 году, представили в петербургском аэропорту «Пулково», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новая пассажирская техника выйдет на маршруты №39 и №39Э, связывающие аэропорт и станцию метро «Московская». Все автобусы отечественной сборки. Разработчики заверили, что транспортные средства будут современными, удобными, а также приспособлены для маломобильных пассажиров.

Презентация 10 новых автобусов прошла в аэропорту «Пулково». Новая партия автобусов — это еще один шаг Смольного в реформе пассажирских перевозок, которую власти Петербурга планируют завершить к середине следующего года.

В начале октября в пресс-службе мэра Москвы сообщили о подготовке общественного транспорта к зиме. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что у городских и частных перевозчиков проверили системы отопления в салонах автобусов.