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Новые автобусы для гостей «Пулково» представили в Петербурге

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Новые автобусы для гостей «Пулково» представили в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Десятку новых автобусов-«гармошек», которые ГУП «Пассажиравтотранс» закупил в 2019 году, представили в петербургском аэропорту «Пулково», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новая пассажирская техника выйдет на маршруты №39 и №39Э, связывающие аэропорт и станцию метро «Московская». Все автобусы отечественной сборки. Разработчики  заверили, что транспортные средства будут современными, удобными, а также приспособлены для маломобильных пассажиров.

Новые автобусы для гостей «Пулково» представили в Петербурге

Презентация 10 новых автобусов прошла в аэропорту «Пулково». Новая партия автобусов — это еще один шаг Смольного в реформе пассажирских перевозок, которую власти Петербурга планируют завершить к середине следующего года.

Новые автобусы для гостей «Пулково» представили в Петербурге

В начале октября в пресс-службе мэра Москвы сообщили о подготовке общественного транспорта к зиме. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отметил, что у городских и частных перевозчиков проверили системы отопления в салонах автобусов.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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