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Иномарка насмерть сбила иерея Феодоровского собора в Петербурге

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Иномарка насмерть сбила иерея Феодоровского собора в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 октября. Иерей Феодоровского Государева собора Игорь Нарышкин погиб в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером 15 октября. Об этом сообщили представители храма в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. Известно, что иномарка Hyundai, за рулем которой находился 45-летний водитель, сбил иерея Игоря Нарышкина на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. Он перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пастырь получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Собор выразил искренние соболезнования родным и близким Нарышкина, который «за долгие годы служения в Феодоровском Государевом соборе снискал любовь и уважение прихожан, став для многих духовным отцом и горячим молитвенником».

«Многие годы он окормлял реабилитационный центр для лиц, страдающих химической зависимостью, «Дом надежды на горе», нес послушания, возложенные на него епископом Царскосельским Маркеллом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП в Красноярском крае, видео с места происшествия опубликовало Федеральное агентство новостей.

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