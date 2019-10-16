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ФАН публикует видео с места массового ДТП в Красногвардейском районе Петербурга

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ФАН публикует видео с места массового ДТП в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 октября. Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в Красногвардейском районе Петербурга. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места аварии.

По словам очевидцев, на повороте с Малоохтинского проспекта на улицу Зольную произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Свидетель аварии добавил, что на дороге он видел лежащего на асфальте в крови человека. Скорее всего, пострадавший был жив. 

На месте работают пожарные, несколько машин скорой помощи и реанимации.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти произошла автокатастрофа, в которой погиб художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко. По предварительным данным, Боковенко не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

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