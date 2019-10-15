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Петербуржцев пригласили на фестиваль «Цифровая опера»

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Петербуржцев пригласили на фестиваль «Цифровая опера»

Санкт-Петербург, 15 октября. Музыкальный фестиваль Digital Opera 2.0, который проходит в Петербурге, даст возможность зрителям посмотреть постановки с мировыми звездами оперной сцены. 

Фестиваль стартовал 1 октября и продлится до 30 ноября. По словам генерального продюсера мероприятия Надежды Абрамовой, опера — это не возрастной вид искусства.

«Благодаря новым современным цифровым воплощениям оперы мы притягиваем молодую аудиторию», – отметила Абрамова, ее цитируют «Невские новости».

Организаторы подготовили театральные постановки, круглые столы и интересные лекции. Петербуржцы встретятся с режиссерами, сценографами и критиками оперы.

Молдавский оперный певец Методие Бужор считает, что цифровая упаковка оперы может заинтересовать зрителей. Но ее внутрення классическая составляющая гармонично существует в цифровом мире.

Ознакомиться с афишей фестиваля можно на сайте, чтобы посетить мероприятия, нужно пройти регистрацию.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге состоится международный фестиваль джаза «Евразия». Он пройдет с 18 по 20 октября в городской филармонии.

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