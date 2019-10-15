Петербуржцы «поздравили» скандалиста Вишневского с 64-летием

Санкт-Петербург, 15 октября. Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский отмечает свой 64-й день рождения. Пользователи Сети поздравили известного городского скандалиста, посвятив ему ехидные посты.

В честь дня рождения Вишневского петербуржцы опубликовали ироничные посты, в которых напомнили о «заслугах» депутата, а также прокомментировали его своеобразный стиль и поведение.

Вишневский в Петербурге известен давно, однако не благодаря депутатским заслугам, а из-за скандального нрава. Он не упускает возможности пропиариться и привлечь к себе внимание, старается быть затычкой в каждой бочке.

При этом реальные достижения парламентария крайне сомнительны и не привлекают внимание аудитории. Поэтому Вишневский всеми силами старается повернуть на себя объективы камер: ходит на ЛГБТ-акции, придумывает провокации, призывает портить бюллетени и устраивает самые обыкновенные истерики.

Кроме того, Вишневский очень любит покритиковать работу других вместо того, чтобы заниматься делом. Весной прошлого года депутат вместе со своим не менее скандальным коллегой Максимом Резником критиковали уборку города. Однако когда Смольный предложил всем представителям власти принять участие в субботнике, Вишневский и Резник предпочли вместо работы слетать бизнес-классом в Израиль.

Тем не менее Вишневский смог поставить свой своеобразный талант на «промышленные рельсы» и получить выгоду. Депутаты Резник, Никешин, Ковалев, Вишневский и ныне заключенный Нотяг могли принимать участие в вымогательстве денег у девелоперов, об этом рассказал владелец компании «Воин-В». Застройщики платили деньги за отсутствие проблем с градозащитниками и общественностью.