Уникальную фреску нашли реставраторы храма на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 15 октября. В нижнем храме церкви Благовещения на Васильевском острове нашли уникальную фреску, рассказал глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Реставраторы в течение последних 20 лет восстанавливают один из старейших храмов города. Найденная фреска представляет собой Новозаветную Троицу.

Ее обнаружили в центральной части алтарного свода. Специалисты говорят, что художник изобразил икону масляными красками.

Ценность фрески заключается в том, что она выполнена в неизвестной реставраторам технике и представляет интерес для мастеров.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов выделил земельный участок для строительства храма на улице Передовиков. В парке Малиновка строительство церковного сооружения отменили.