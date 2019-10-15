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Идущий пешком в Индию петербуржец добрался до Волгограда

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Идущий пешком в Индию петербуржец добрался до Волгограда

Санкт-Петербург, 15 октября. Житель Петербурга Евгений Кутузов, который идет пешком в Индию по маршруту путешественника Афанасия Никитина, добрался до Волгограда.

Тридцатилетний активист начал свой путь из Твери, своей пешей кампанией он хочет привлечь внимание к больным ДЦП детям. Путешествие началось более 100 дней назад, за этой время Кутузов преодолел почти две тысячи километров.

Дойти до Индии он планирует через Арабские Эмираты к следующей осени. Спортсмен рассказал, что его всегда привлекала благотворительность, наверное, поэтому он так и не получил диплом юриста.

По словам петербуржца, на «благомарафон» его вдохновил пожарный Айдас Ардзияускас из Литвы, который совершил пробег вокруг Балтийского моря.

Кутузов регулярно публикует фото отчет о своем путешествии в Instagram.

Ранее знаменитый путешественник Федор Конюхов совершил перелет в Крым на экспериментальном самолете.

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