Продуктовые сети «Семья» и Spar в Петербурге получили иски на 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, 15 октября. Более сотни исков поступило в Арбитражный суд Петербурга в 2019 году против ритейлера «Интерторг».

Компания владеет такими крупными сетевыми магазинами «Семья», «Идея» и Spar. Общая сумма исков составляет 934 миллиона рублей. Истцами выступили поставщики «Умалат», «Велле», «Лакталис Восток» и другие предприятия.

У ритейлера возникли финансовые трудности, поэтому поставщики отказываются работать с «Интерторг», пишет «Коммерсант». В компании говорят, что проблем с финансами у них нет, это всего лишь слухи, которые распространяют конкуренты.

В Петербурге ранее закрылась часть магазинов «Полушка», «Лайм», принадлежащие холдингу «Продовольственная биржа».

Ранее сообщалось, что основатель продуктовой сети «Пятерочка» выплатит своему партнеру более 15 миллионов рублей.