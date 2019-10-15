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Коллекцию редких книг и открыток передали музейному агентству Ленобласти

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Коллекцию редких книг и открыток передали музейному агентству Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 октября. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в торжественной передаче частной коллекции в дар региональному музейному агентству, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выставка «Открытая коллекция» представляет собой собрание книг и открыток первой половины XIX — начала XX веков. Основу коллекции составляет подборка краеведа Григория Дваса. Известный филокартист более 25 лет посвятил коллекционированию открыток.

Коллекцию редких книг и открыток передали музейному агентству Ленобласти

Александр Дрозденко поблагодарил коллекционера. Он подчеркнул, что собрание из 9000 единиц имеет большую ценность для жителей Ленобласти.

Коллекцию редких книг и открыток передали музейному агентству Ленобласти

«Григорий Викторович, не расстраивайтесь, этой коллекцией будете любоваться не только вы, но и жители Ленинградской области», — сказал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась выставка с костюмом и капсулой прыгуна из стратосферы.

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