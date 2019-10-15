Коллекцию редких книг и открыток передали музейному агентству Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 октября. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в торжественной передаче частной коллекции в дар региональному музейному агентству, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выставка «Открытая коллекция» представляет собой собрание книг и открыток первой половины XIX — начала XX веков. Основу коллекции составляет подборка краеведа Григория Дваса. Известный филокартист более 25 лет посвятил коллекционированию открыток.

Александр Дрозденко поблагодарил коллекционера. Он подчеркнул, что собрание из 9000 единиц имеет большую ценность для жителей Ленобласти.

«Григорий Викторович, не расстраивайтесь, этой коллекцией будете любоваться не только вы, но и жители Ленинградской области», — сказал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась выставка с костюмом и капсулой прыгуна из стратосферы.