Внук Соловьева-Седого предлагает установить памятник композитору на Фонтанке

Санкт-Петербург, 15 октября. Внук советского композитора Василия Соловьева-Седого обратился в Топонимическую комиссию Петербурга с предложением назвать одну из городских улиц именем своего деда. Ему отказали, сказав, что уже есть сквер в честь имени его деда. Как оказалось, внук об этом даже не знал.

По словам Василия Соловьева-Седого, внука композитора, он не знал о существовании сквера из-за ряда определенных обстоятельств. Он рассказал, что вместе с коллегами из Филармонического сообщества Петербурга составил письмо с предложением назвать одну из улиц именем деда, после чего письмо было отправлено в комиссию. Но встретиться в назначенный день с представителями комиссии у него не получилось.

Сквер расположен на пересечении Полтавской улицы и Невского проспекта, 148. Но внук композитора не остановился на достигнутом. Кроме сквера, он хочет поставить деду памятник на Фонтанке, сообщает «Петербургский дневник».

О возведении памятника внук пока говорит лишь как о мечте. Говорит, что с властями пока ничего не согласовывал, но если уж все же удастся договориться, то хочет поставить его в сквере имени деда, либо напротив дома, где он жил.