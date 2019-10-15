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Беглов посетил литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

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Беглов посетил литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Санкт-Петербург, 15 октября. В Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения духовного наставника и учителя, выдающегося церковного деятеля митрополита Никодима. Божественную литургию в соборе Александро-Невской лавры отслужил патриарх Кирилл. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил богослужение.

Беглов посетил литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Митрополит Никодим добился отмены цензуры проповедей, а также вернул Петербургу колокольный звон. Кроме того, в разные годы он был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме и заведующим канцелярией Московской патриархии. 

Отмечается, что мероприятия продолжатся в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. После там будет концерт и показ ленты о митрополите Никодиме, сообщают «Невские новости».

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