Беглов рассказал о заложенных в бюджет Петербурга социальных обязательствах

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в бюджет города на 2020 год заложены средства для выполнения всех социальных обязательств. Такое заявление глава Петербурга сделал в эфире «Радио России».

Как объяснил Беглов, данный список социальных обязательств содержит круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и других категорий льготников, а также дополнительные выплаты ветеранам к 75-летию Победы, надбавки учителям за классное руководство и расходы на безопасность.

Губернатор напомнил, что благодаря успехам его команды удалось добиться конструктивного взаимодействия с федеральным центром в сфере реализации национальных проектов. В 2020 году на них предполагается потратить 58,5 миллиарда рублей.

Также Беглов отметил, что в 105 городских поликлиниках (75 детских и 30 взрослых) будут внедрены «бережливые технологии». Таким образом, к концу 2019 года «бережливыми» станут все детские поликлиники города, а к концу 2020 года – все взрослые.

Кроме того, продолжается работа и с другими социальными объектами: в 2020 году откроются еще 44 детских сада и 11 школ, пишут «Невские Новости».

Ранее сообщалось об очередном заседании правительства в Смольном, где обсуждался городской бюджет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заслушал доклады об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2019 года, а затем обсуждались проекты бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.