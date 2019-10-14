Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своей работе над сохранением исторического центра Петербурга во время «Губернаторского эфира» на «Радио России».

Беглов отметил, что город рассчитывает не только на финансы, которые получает от туристического сбора.

«Особое внимание направлено на сохранение исторического центра. Город рассчитывает на средства от туристического сбора, но не только», — передают слова Беглова «Невские новости».

По словам градоначальника, в следующем году начнет работать новая экономическая модель, которая позволит собственникам объектов культурного наследия извлечь выгоду из их реставрации и содержания.

Ранее Беглов назвал исторический центр города мировым сокровищем, которое обязательно нужно сохранить. По его словам, исторические здания нужно не только ремонтировать, но и реставрировать.

11 сентября губернатор сообщил, что вводит туристический сбор для иностранных туристов. С помощью этих средств Беглов планирует развивать туристическую инфраструктуру города. Например, в планах есть ремонт 77 зданий на Васильевском острове.

В конце сентября глава Петербурга рассказал о планах внедрить технологию «холодный чердак» во всех жилых домах к 2020 году. Она поможет обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и небольшую разницу с уличной температурой. По словам Беглова, это единственный действенный способ борьбы с сосульками.