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Беглов рассказал, сколько допсредств выделят на подготовку Петербурга к зиме в 2020 году

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Беглов рассказал, сколько допсредств выделят на подготовку Петербурга к зиме в 2020 году

Санкт-Петербург, 14 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о подготовке города к предстоящей зиме и дополнительных средствах, которые выделили для этого. По словам градоначальника, в 2020 году на эти цели будут дополнительно предусмотрены 1,7 миллиарда рублей.

«В будущем году мы дополнительно предусмотрим 1 миллиард 700 миллионов рублей», — сказал Александр Беглов в «Губернаторском эфире» на «Радио России».

Градоначальник напомнил, что в Петербурге уже была закуплена новая уборочная техника на общую сумму 2,913 миллиарда рублей.

Ранее Александр Беглов обсудил с членами правительства в Смольном подготовку города к зиме. Глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что в проект бюджета на 2020 год входит компенсация на закупку снегоуборочной техники, которую приобрели в 2019 году.

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Источник: Радио России
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